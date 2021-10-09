«Для наших сограждан они некто вроде персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши». Политолог Екатерина Шульман о Третьяке и Родниной в Госдуме

Политолог Екатерина Шульман рассказала о депутатах-спортсменах в парламентах иностранных государств и популярности депутатов Госдумы РФ – трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратной победительницы Игр в фигурном катании .

– Большое количество спортсменов в законодательном органе власти – это российская особенность или мировая практика?

– Депутаты-спортсмены присутствуют в парламентах многих стран мира. Спортсмены есть, например, в парламентах Эстонии, Польши, Франции. Во Франции одна из таких депутатов после некоторого времени парламентской работы возглавила профильное министерство спорта.

Довольно много спортсменов-депутатов на Украине, некоторое количество есть в Казахстане. Это мы говорим исключительно о членах парламента.

Если брать в целом спортсменов в политике, то первым называют, разумеется, Арнольда Шварценеггера, бывшего губернатора Калифорнии. Что касается американских конгрессменов и сенаторов, то и в США немало таких людей. Как на уровне парламентов и легислатур штатов, так и в Сенате, и в Палате представителей.

То есть конвертация спортивной известности в политические полномочия – это не наша российская особенность и не наше местное изобретение.

Разумеется, как не все могут быть тренерами, так не все могут быть и депутатами. Но это одна из возможностей конвертировать свой социальный капитал, свои связи, свою известность в официальный статус и полномочия.

– Считается, что спортсменов привлекают в политику за счет их известности. И мы видим увеличение их представительства в Госдуме. Однако, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 97% россиян не знают ни одного нашего спортсмена на Олимпийских играх в Токио.

– По социологическим данным было видно, что невысок интерес именно к последней Олимпиаде в Токио. Это, насколько я понимаю, ситуативно связано с коронавирусом. То есть людям было, во-первых, не до того, во-вторых, соревнования в условиях ограничений смотреть было неинтересно.

Наши спортсмены-депутаты не самые известные люди на свете или даже в депутатском корпусе, хотя среди них есть люди даже не с всероссийской, а еще с всесоюзной славой.

Я максимально далека от спорта и с трудом отличаю биатлон от бобслея, но Роднину и Третьяка знаю даже я. Для наших сограждан они, подозреваю, некто вроде персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» – теплое воспоминание из детства, – сказала Шульман.

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