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    Док Риверс выгнал Бена Симмонса с тренировки

    Теги происшествия Док Риверс Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс выгнал разыгрывающего Бена Симмонса с тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    По информации журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, причиной стало «пассивное» поведение Симмонса на тренировке.

    Риверс дважды попросил Симмонса выполнить упражнение по игре в защите, но тот отказался. После этого тренер сказал ему идти домой, Симмонс бросил мяч и ушел.

    «Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти», – рассказал после тренировки Риверс.

    Как пишет Воджнаровки, Симмонс не желает ни физически, ни морально взаимодействовать с партнерами по команде.

    В результате инцидента «Сиксерс» дисквалифицировали Симмонса на один матч. Игрок пропустит первый матч сезона против «Нового Орлеана».

    Симмонс пропустил первые две недели предсезонного тренировочного лагеря, так как хочет сменить клуб и просит обмен. В прошлый понедельник игрок вернулся в Филадельфию, а в пятницу вышел из карантина. Сегодня он проводил третью тренировку с командой.

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