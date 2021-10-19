Док Риверс выгнал Бена Симмонса с тренировки

Главный тренер «Филадельфии» выгнал разыгрывающего с тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, причиной стало «пассивное» поведение Симмонса на тренировке.

Риверс дважды попросил Симмонса выполнить упражнение по игре в защите, но тот отказался. После этого тренер сказал ему идти домой, Симмонс бросил мяч и ушел.

«Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти», – рассказал после тренировки Риверс.

Как пишет Воджнаровки, Симмонс не желает ни физически, ни морально взаимодействовать с партнерами по команде.

В результате инцидента «Сиксерс» дисквалифицировали Симмонса на один матч. Игрок пропустит первый матч сезона против «Нового Орлеана».

Симмонс пропустил первые две недели предсезонного тренировочного лагеря, так как хочет сменить клуб и просит обмен. В прошлый понедельник игрок вернулся в Филадельфию, а в пятницу вышел из карантина. Сегодня он проводил третью тренировку с командой.

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