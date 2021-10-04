Мусэрский дисквалифицирован за допинг после перепроверки пробы, сданной в 2013 году

Российский волейболист дисквалифицирован на 9 месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного в мае 2013 года.

По сообщению официального сайта японского клуба , за который Дмитрий выступает с 2018 года, уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола ( ).

Дисквалификация действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

За это время Мусэрский сыграл 5 матчей за сборную России в Лиге Наций-2021, а в состав на Олимпиаду-2020 в Токио по официальным объяснениям не вошел из-за травмы.

Сообщается, что после истечения срока дисквалификации Мусэрский вернется к тренировкам.

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