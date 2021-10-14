Минеев нокаутировал Исмаилова, героические камбэки «Спартака» и «Локо», поражение «Зенита», «Сочи» уже 2-й, фиаско «МЮ» и Роналду и другие новости утра

1. РПЛ вернулась после паузы – и как! День начался с сенсации в Туле, где «Арсенал» в концовке вырвала победу над «Зенитом» благодаря чумовой пушке Кангвы. Не спас питерцев, которые впервые за долгое время проиграли два матча чемпионата подряд, даже 100-й гол Дзюбы. Семак после игры пожаловался на неполитое поле, а в «Арсенале» недовольны судейством.

«Локомотив» в первом матче Гиздоля безнадежно проигрывал «Рубину», однако долгожданный гол давно не забивавшего Смолова подарил надежду «Локо», а уже в добавленное время после ошибки Дюпина железнодорожников спас дальний удар Жемалетдинова – 2:2! Слуцкий в шоке от действий своих футболистов в концовке, у казанцев всего одна победа в девяти последних матчах. «Локо» давно не выигрывает, но новый тренер доволен характером команды.

Главное шоу дня выдали «Спартак» и «Динамо». В концовке первого тайма команды едва не подрались, к перерыву бело-голубые вели в счете, воспользовавшись ошибкой Максименко. Когда Тюкавин забил второй мяч, казалось, что свое динамовцы уже не отпустят, но очухавшийся «Спартак» дважды забил после 87-й минуты и героически вырвал ничью! «Динамо» вновь не смогло обыграть «Спартак», красно-белые при этом уверены, что должны были выигрывать.

«Сочи» вышел победителем из перестрелки с «Ростовом» и вскочил на второе место, сократив отставание от «Зенита» до двух очков.

2. На турнире AMC Fight Nights 105 в главном поединке Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова и защитил титул. Исмаилов долго не мог прийти в себя, а проснувшись наговорил сомнительных комплиментов сопернику. Ну а Минеев не против это дело повторить.

3. В АПЛ «МЮ» в концовке едва не зацепил ничью с «Лестером», но затем дважды пропустил и проиграл – прервалась рекордная серия без поражений на выезде. Сульшер признал, что ошибся с составом, впрочем, его будущему в «Юнайтед» пока ничего не угрожает. Роналду вновь ушел с поля без результативных действий.

«Ливерпуль» мастерски разобрался с «Уотфордом», один из пяти голов забил набравший потрясающую форму Мохамед Салах – Клопп после игры не скупился на комплименты. «Ман Сити» спокойно обыграл «Бернли» (2:0), непробиваемый Менди вытащил для «Челси» победу над «Брентфордом». Остальные результаты дня – здесь.

4. «Милан», подглядев подвиги «Локо» и «Спартака», за тайм ушел с 0:2 в игре с «Вероной» и вырвал победу. «Интер» проиграл впервые в чемпионате – бывшей команде Симоне Индзаги «Лацио». Здесь тоже не обошлось без потасовки из-за спорного победного гола римлян. Все результаты вы найдете по ссылке.

5. Холанда не остановить – уже 13 голов в текущем сезоне и 70 в 68 матчах за «Боруссию». Дортмундцы, обыграв «Майнц», одержали седьмую победу в восьми последних матчах. Все результаты дня в Бундеслиге смотрите здесь.

6. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy, несмотря на травму мышц шеи. По решению тренеров, Щербаковой и идущей второй Майе Хромых запрещено общаться с журналистами.

7. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе» (1:2 ОТ), Овечкин забил 733-й гол в лиге, но первой звездой матча был признан Василевский, отразивший 32 броска из 33.

«Флорида» была сильнее «Айлендерс» (5:1), Бобровский одержал 2-ю победу подряд, а Сорокин во 2-й раз подряд пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

8. В КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь», одержав четвертую победу подряд, «Нефтехимик» отыгрался с 1:5 в матче с «Северсталью», но уступил в овертайме. Все результаты – здесь.

9. Пресса отправляет Моуринью в «Ньюкасл», да и сам Жозе, похоже, совсем не против. Пока же португалец принимает гостей в Риме – к нему заехал Конор Макгрегор.

10. Раскрыт секрет сборной Дании – достаточно перед матчем организовать вечеринку у бассейна с девушками.

11. Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти. Восстановление займет 10-12 дней.

12. Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг зимой сдала положительную допинг-пробу, однако смогла доказать, что запрещенное вещество было в ее косметике.

13. Дивеев, Джикия и Сафонов – финалисты премии «Джентльмен года».

Цитаты дня

Артем Дзюба: «100 голов за «Зенит» – это большое достижение. Когда-нибудь пущу скупую слезу, потому что проделал большой путь»

Магомед Исмаилов: «Я не уважаю Минеева как человека, но он очень крутой спортсмен»

Владимир Минеев: «Мы с Магой вместе сделали это шоу. Я бы с удовольствием повторил»

Семак о двух поражениях «Зенита» подряд: «Это ни о чем не говорит. В футболе не всегда более сильная команда побеждает»

Бензема о «Золотом мяче»: «Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне»