Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, каким должно быть отношение игроков к выступлению за национальную команду на .

– Вы уже говорили с игроками НХЛ. Были ли у них какие-то условия, исходили ли просьбы?

– Просьбы были, но я о них говорить не буду (смеется). Я хотел просто до них донести, что играть в клубе и в сборной — разные вещи. Чтобы не было обиды, мол, у одного столько игрового времени, а у меня – столько.

Здесь совсем другие задачи решаются, надо потерпеть и поработать на общий командный успех. Я уже сказал, что по-разному все может складываться: ты можешь стать лучшим бомбардиром на Олимпиаде, а можешь ни одного гола не забить, но забьешь в решающий момент, и этот гол станет самым важным в твоей жизни.

Можно привести пример с Кросби на Олимпиаде в Ванкувере. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды уже не будет.

– Как такие вещи можно устранить?

– Для этого я лечу в Америку, чтобы донести это для каждого. У нас команда, и от каждого будет зависеть результат. За пять минут ты можешь решить исход матча – спасти команду или забить важный гол. Это как на подводной лодке – с нее не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе, – сказал Жамнов.

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