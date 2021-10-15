Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Шахтер» против «Реала», «ПСЖ» сыграет с «Лейпцигом»

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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Шахтер» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» – с «Лейпцигом», а «Боруссия» проведет гостевой матч с «Аяксом». 

Лига чемпионов

Групповой этап

3-й тур

Бешикташ Турция – Спортинг Португалия
Дата проведения
19 октября, 19.45, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брюгге Бельгия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
19 октября, 19.45, «Ян Брейдель»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетико Испания – Ливерпуль Англия
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Интер Италия – Шериф Молдова
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Аякс Нидерланды – Боруссия Д Германия
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
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Шахтер Украина – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
19 октября, 22.00, «НСК Олимпийский»
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ПСЖ Франция – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
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Порту Португалия – Милан Италия
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Драгау»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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