Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Шахтер» против «Реала», «ПСЖ» сыграет с «Лейпцигом»

В 3-м туре группового этапа «Атлетико» примет , «Шахтер» сыграет с , – с «Лейпцигом», а проведет гостевой матч с «Аяксом».

Лига чемпионов

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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