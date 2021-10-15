Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Шахтер» против «Реала», «ПСЖ» сыграет с «Лейпцигом»

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Шахтер» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» – с «Лейпцигом», а «Боруссия» проведет гостевой матч с «Аяксом».
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 19 октября, 19.45, «Водафон Парк»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.45, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Драгау»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.