Гендиректор саудовской лиги: «Салаху мы были бы рады, но ответственность за переговоры лежит на клубах»
Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель прояснил ситуацию с возможным переходом вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в один из местных клубов.
Напомним, что 33-летний египтянин несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).
Сообщалось, что Салах интересен «Аль-Насру» Криштиану Роналду, «Аль-Хилалю» Малкома, «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихаду» Карима Бензема и «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, арабские клубы готовы якобы «сделать все возможное», чтобы подписать вингера. Позже стало известно, что Салах не интересен саудовцам, клубы не планируют переговоры, а слухи – пиар-акция агента игрока.
«Салаху были бы рады в саудовской лиге, но ответственность за переговоры лежит на клубах. Безусловно, Мохамед – один из важных игроков», – заявил Мугарбель.
