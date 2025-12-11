Гендиректор саудовской лиги: «Салаху мы были бы рады, но ответственность за переговоры лежит на клубах»

Глава саудовской лиги: Салах нам интересен, но это решение клубов.

Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель прояснил ситуацию с возможным переходом вингера «Ливерпуля » Мохамеда Салаха в один из местных клубов.

Напомним, что 33-летний египтянин несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Сообщалось , что Салах интересен «Аль-Насру » Криштиану Роналду, «Аль-Хилалю» Малкома, «Аль-Ахли » Рияда Мареза, «Аль-Иттихаду » Карима Бензема и «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, арабские клубы готовы якобы «сделать все возможное», чтобы подписать вингера. Позже стало известно , что Салах не интересен саудовцам, клубы не планируют переговоры, а слухи – пиар-акция агента игрока.

«Салаху были бы рады в саудовской лиге, но ответственность за переговоры лежит на клубах. Безусловно, Мохамед – один из важных игроков», – заявил Мугарбель.

