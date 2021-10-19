Месси забил пенальти паненкой, Мбаппе пробил с точки выше ворот в игре «ПСЖ» с «Лейпцигом»

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«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:2) в Лиге чемпионов.

На 73-й минуте форвард Килиан Мбаппе заработал пенальти для парижан в борьбе с защитником Мохамедом Симаканом.

Исполнять удар отправился нападающий Лионель Месси. Аргентинец с помощью так называемой паненки переиграл голкипера немцев Петера Гулачи.

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр Марко Гуида после просмотра видеоповтора назначил еще один одиннадцатиметровый в ворота «Лейпцига» – за фол защитника Йошко Гвардиола на защитнике Ашрафе Хакими.

На этот раз пенальти исполнял Мбаппе, хотя Месси по-прежнему находился на поле. Француз направил мяч выше перекладины.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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