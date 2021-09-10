Новый проект Суперлиги: 2 лиги по 20 команд, без постоянных членов, у всех клубов Европы будет возможность участия (Wirtschaftswoche)

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Руководители Суперлиги Европы, о создании которой было объявлено в апреле этого года, подготовили новый проект турнира.

Спустя два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.

Обновленный формат турнира, проект которого попал к журналу Wirtschaftswoche, предполагает его открытость.

Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, не предусматривающий повышение или понижение в классе.

Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.

Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают «Барселона», «Реал» и «Ювентус», которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.

Остальные девять клубов-основателей официально объявили о выходе из проекта.

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