ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России на ОИ-2022 (РБК)

Руководство Федерации хоккея России не согласовало назначение форварда Ильи Ковальчука генменеджером национальной сборной на ОИ-2022, поэтому он был назван менеджером по работе с игроками НХЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФХР.
«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права – это может делать только федерация», – сообщил источник.
Отмечается, что информацию также подтвердил собеседник, близкий к первым лицам федерации.
Напомним, вчера, 18 октября, главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук будет генеральным менеджером команды.
Сегодня ФХР объявила, что форвард займет должность менеджера по работе с игроками НХЛ.
ФХР реально подвинули, сборную отдали бывшим, лояльным власти звездам. Это признание, что тренерская мысль в России мертва