ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России на ОИ-2022 (РБК)

Руководство Федерации хоккея России не согласовало назначение форварда генменеджером национальной сборной на ОИ-2022, поэтому он был назван менеджером по работе с игроками НХЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФХР.

«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права – это может делать только федерация», – сообщил источник.

Отмечается, что информацию также подтвердил собеседник, близкий к первым лицам федерации.

Напомним, вчера, 18 октября, главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук будет генеральным менеджером команды.

Сегодня ФХР объявила, что форвард займет должность менеджера по работе с игроками НХЛ.

ФХР реально подвинули, сборную отдали бывшим, лояльным власти звездам. Это признание, что тренерская мысль в России мертва