Суд над Бензема по делу о шантаже Вальбуэна начнется завтра. Форварду «Реала» грозит до 5 лет тюрьмы

Нападающий предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас играющего за , видеозаписью интимного характера.

Заседание пройдет в Версале с 20 по 22 октября. Юристы француза пока не подтвердили, что Бензема будет присутствовать в суде лично, так как график Карима серьезно загружен: сегодня «Реал» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов, а в воскресенье встретится с «Барселоной» в матче .

Если вина форварда «сливочных» будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.

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