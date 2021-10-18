«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный». Рангник о «Локо»

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Ральф Рангник Маркус Гиздоль Спорт-Экспресс Футбол

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник рассказал о целях клуба.

– Как оцените начало Маркуса Гиздоля в «Локомотиве»?

– Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось. Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб.

Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник.

Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – заявил немец.

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