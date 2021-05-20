Овечкин провел 1200-й матч в НХЛ и забил 734-й гол. До Халла – 7 шайб

Капитан поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:3), который стал для него 1200-м в регулярных чемпионатах.

Нападающий «Кэпиталс» стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Больше матчей сыграно у (1316), (1301) и (1248).

Гол стал для Овечкина 734-м в регулярках, он идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги. 4-ю позицию в списке с 741 шайбой занимает Бретт Халл.

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894), в топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в 1200 играх за карьеру в чемпионатах НХЛ Овечкин набрал 1326 (734+592) очков. В 3 матчах текущего розыгрыша на его счету 6 (4+2) баллов за результативность.

В этой игре Овечкин (17:21, 3:34 – в большинстве, полезность «+3») отметился 2 бросками в створ. Также допустил 1 потерю.