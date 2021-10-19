ФИФА уведомила сборные о планах проводить ЧМ каждые 2 года с 2026-го

ФИФА намерена проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года.

Об этом ФИФА уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.

Согласно проекту, число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.

Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна – в октябре и в марте.

ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.

В качестве примера показано расстояние перелетов из клуба в сборную и обратно с 2014 по 2018 год. В общей сложности аргентинец пролетел более 324 тысяч километров, а новый проект календаря (с 2026 по 2030 год) позволит снизить это число до 157 тысяч.

Также ФИФА отметила, что общее число матчей сборных, выступающих под эгидой , за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд – с 38 до 34.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней