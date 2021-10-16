Стратегия «Локо» до сезона-2025/26: победы в РПЛ и Кубке России, участие в плей-офф ЛЧ, рост доходов

«Локомотив» представляет стратегию спортивного развития клуба на пресс-конференции.

Железнодорожники обозначили ключевые цели до сезона-2025/26, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Первая цель – стабильные спортивные результаты. Планируются победы в и Кубке России, участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также клуб рассчитывает на рост рыночной стоимости команды.

Кроме того, претендует на рост доходов от болельщиков, рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров, а также рост стоимости команды относительно бюджета.

Главными препятствиями на пути к достижению целей обозначены высокая конкуренция за игру в Лиге чемпионов, сложившийся отрицательный трансферный баланс, низкая конкурентоспособность лиги и устаревшая инфраструктура.

Участие в мероприятии принимают председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию .