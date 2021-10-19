Дубль Месси принес «ПСЖ» волевую победу над «Лейпцигом» – 3:2

В 3-м туре группового этапа обыграл (3:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Парижане уступали в счете к 67-й минуте, однако Лионель Месси сделал дубль и принес своей команде волевую победу.

«ПСЖ» возглавляет свою группу с семью очками. У «Ман Сити» шесть очков, у «Брюгге» – четыре, у «Лейпцига» – ноль.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ