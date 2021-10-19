Дубль Месси принес «ПСЖ» волевую победу над «Лейпцигом» – 3:2

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Парижане уступали в счете к 67-й минуте, однако Лионель Месси сделал дубль и принес своей команде волевую победу.
«ПСЖ» возглавляет свою группу с семью очками. У «Ман Сити» шесть очков, у «Брюгге» – четыре, у «Лейпцига» – ноль.
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 9 Мбаппе, 1:1 – 28 Андре Силва, 1:2 – 57 Мукиеле, 2:2 – 67 Месси, 3:2 – 74, пенальти Месси.
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ПСЖ –
Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Данилу Перейра, 61), Верратти, Дракслер (Керер, 90), Месси, Мбаппе.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 70), Симакан (Поульсен, 83), Анхелиньо (Хенрихс, 83), Лаймер, Адамс, Айдара (Мориба, 62), Нкунку, Андре Силва (Форсберг, 83).