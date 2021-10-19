Дубль Месси принес «ПСЖ» волевую победу над «Лейпцигом» – 3:2

Теги ПСЖ Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Sports.ru РБ Лейпциг Андре Силва Килиан Мбаппе Норди Мукиеле Футбол

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:2). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Парижане уступали в счете к 67-й минуте, однако Лионель Месси сделал дубль и принес своей команде волевую победу.

«ПСЖ» возглавляет свою группу с семью очками. У «Ман Сити» шесть очков, у «Брюгге» – четыре, у «Лейпцига» – ноль. 

ПСЖ Франция – РБ Лейпциг Германия 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мбаппе, 1:1 – 28 Андре Силва, 1:2 – 57 Мукиеле, 2:2 – 67 Месси, 3:2 – 74, пенальти Месси.
ПСЖНавас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Данилу Перейра, 61), Верратти, Дракслер (Керер, 90), Месси, Мбаппе.
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 70), Симакан (Поульсен, 83), Анхелиньо (Хенрихс, 83), Лаймер, Адамс, Айдара (Мориба, 62), Нкунку, Андре Силва (Форсберг, 83).
Предупреждения:
Орбан (18), Симакан (38), Гуйе (48), Хакими (64), Адамс (84).

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