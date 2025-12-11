Журналист Панков о Баринове: «Локомотив» ничего нового не предлагал, это больше похоже на имитацию бурной деятельности. Дмитрий не продлит контракт и станет игроком ЦСКА»

«Локомотив» не предлагал Дмитрию Баринову новый контракт.

Ранее сообщалось , что железнодорожники предложили 29-летнему полузащитнику соглашение на 4 года с самой высокой зарплатой в команде. Однако эта информация не соответствует действительности, пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Опережая вопросы по Баринову. Насколько знаю, «Локомотив» никакие условия не улучшал, ничего нового не предлагал. Это больше похоже на имитацию бурной деятельности, чтобы позже сказать, что в новом руководстве сделали все, что могли.

Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом » и станет игроком ЦСКА . Остался лишь один вопрос – зимой или летом», – написал Панков.