Барриос продлил контракт с «Зенитом» до 2026 года

объявил о подписании нового контракта с полузащитником .

Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26. Предыдущий контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» был рассчитан до 2023 года.

Колумбиец присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. За это время полузащитник провел 92 матча в составе «Зенита», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В составе «Зенита» Барриос трижды выиграл чемпионат России, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны. Его статистика – здесь.