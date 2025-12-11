Аресо с оценкой 8,1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетик» – «ПСЖ». У Сафонова – 6,9, у Хвичи – 6,7, у Забарного – 6,8

Аресо получил 8,1 по Индексу ГОЛа, он лучший игрок матча «Атлетик» – «ПСЖ».

Стали известны оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик » – «ПСЖ» (0:0).

Лучшим игроком матча стал сыгравший 73 минуты 26-летний защитник басков Хесус Аресо с оценкой 8,1.

У «Атлетика» высокие баллы также получили Унаи Симон (7,4) и Юри Берчиче (7,3) и Микель Хаурегисар (7,2). Худший игрок матча и «Атлетика » – Унаи Гомес (5,5), вышедший на замену на 62-й минуте.

Лучшими в составе «ПСЖ» стали полузащитники Витинья и Уоррен Заир-Эмери с оценкой 7,5. Высокие баллы также получили Фабиан Руис (7,3), Нуну Мендеш (7,3) и Вильян Пачо (7,2). Самый низкий балл – у форварда Санни Меюлю (6,1). Российский голкипер Матвей Сафонов за сухой матч заработал оценку 6,9.

Оценки «Атлетика»: Симон (7,4), Аресо (8,1), Вивиан (7,0), Берчиче (7,3), Бойро (7,0), де Галаррета (7,0), Хаурегисар (7,2), Беренгер (6,2), Сансет (6,8), Нико Уильямс (6,6), Гурусета (6,6).

Запасные: Горосабель (6,2), Весга (6,6), Гомес (5,5), Рего Мора (6,0), Йерро (6,4).

Оценки «ПСЖ»: Сафонов (6,9), Мендеш (7,3), Пачо (7,2), Маркиньос (6,8), Заир-Эмери (7,5), Фабиан Руис (7,3), Витинья (7,5), Жоау Невеш (6,8), Кварацхелия (6,7), Меюлю (6,1), Барколя (6,8).

Запасные: Забарный (6,8), Рамуш (6,2), Дуэ (6,6).