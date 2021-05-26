Александр Тихонов: «Суровость закона говорит о его человеколюбии, и власть должна быть суровой. Это именно то, что я наблюдаю в Беларуси»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о конфликте старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского и биатлониста Матвея Елисеева.

– Что вы думаете по поводу конфликта между и старшим тренером мужской сборной Юрием Каминским?

– Пусть они конфликтуют. Спортсмен – это солдат. При мне была стопроцентная дисциплина на тренировках. Не нравится – под зад и домой.



– Этот конфликт – больше вопрос к Каминскому или руководству СБР, которое допускает подобное?

– Конечно, к руководству. У тренера в сборной должны быть все права. Со спортсменами надо разбираться очень круто. Не нравится – не надо. На тебя государство тратит деньги.

Я задавал сам себе вопрос, для чего я занялся лыжными гонками и биатлоном. В своем дневнике я написал, что хочу достичь результата и прославить нашу родину. Мой вклад – это медали. С таким девизом и должны идти спортсмены в сборную, а не быть потребителями.

После завершения спортивной карьеры я отработал в 150 раз больше того, что на меня потратили. Вернул долг родине. А многие наши уникальные деятели говорят, что пенсионеры – это грыжа на хребте государства.

– На ваш взгляд, спортсменам недостает патриотического воспитания?

– Безусловно. Пропала идеология. Мы же видим, что творится – флага нет, гимна нет. Дисквалифицируют, выгоняют отовсюду, закон о допинге не работает.

Суровость закона говорит о его человеколюбии, и власть должна быть суровой. Это именно то, что я наблюдаю в Беларуси. Вот мы сидим спокойно с другом-борцом в кафе – тишина, покой, чистота, отличные продукты. Придраться не к чему, – сказал Тихонов.

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