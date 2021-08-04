«Смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локо» написал жалобу на тренера

Степан Бердников, игрок академии 2005 года рождения, написал письмо на имя гендиректора клуба .

В письме юный футболист просит применить меры к тренеру вратарей Дмитрию Екимову, который позволил себе оскорбления в адрес игрока.

«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашел в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович.

Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задает вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»

Он продолжил: «Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом.

После этого я вышел из комнаты, ушел на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.», – говорится в письме, текст которого приводит «Чемпионат».

По данным источника, на настоящий момент времени санкции к Екимову применены не были. Состоялась только беседа между футболистом и , который занимает в клубе пост старшего селекционера по молодежному футболу.