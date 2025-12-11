Бартон подал апелляцию на приговор по делу об оскорбительных постах: «Вопросы относительно свободы слова, которые поднимает это обвинение, выходят далеко за рамки моих личных интересов»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон подал апелляцию на вердикт по делу об оскорбительных постах.
Напомним, экс-футболист ранее назвал телеведущего Джереми Вайна «велосипедным педофилом» и «защитником педофилов». Бартона также обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес работающей на ТВ экс-футболистки Эниолы Алуко. Кроме того, он публиковал посты в адрес телеведущей и бывшей футболистки Люси Уорд.
В ноябре суд признал вину Бартона по 6 пунктам из 12. В частности, экс-футболист был признан виновным за пост, в котором он заявил, что темнокожая Алуко работала на телевидении «только для галочки». В посте также говорилось: «Все это на фоне чепухи о [Black Lives Matter] и Джордже Флойде». Позднее Бартон сравнил Алуко с Иосифом Сталиным «за убийство ушей миллионов телезрителей».
8 декабря суд приговорил Бартона к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, Джоуи назначили 200 часов общественных работ и обязали оплатить судебные издержки в размере более 20 тысяч фунтов.
«Моя апелляция официально находится на рассмотрении. Я отвергаю это обвинение, и вопросы, которые оно поднимает относительно свободы выражения мнений, выходят далеко за рамки моих личных интересов. Я придерживался этого принципа всю свою жизнь и не отступлю от него сейчас.
Но я буду уважать начатый сейчас юридический процесс. Я уверен, что это исправят. Спасибо всем, кто выступил и высказался добросовестно. Когда рассмотрение апелляции завершится, я выступлю открыто и полностью», – написал экс-футболист.
