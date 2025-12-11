  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартон подал апелляцию на приговор по делу об оскорбительных постах: «Вопросы относительно свободы слова, которые поднимает это обвинение, выходят далеко за рамки моих личных интересов»
8

Бартон подал апелляцию на приговор по делу об оскорбительных постах: «Вопросы относительно свободы слова, которые поднимает это обвинение, выходят далеко за рамки моих личных интересов»

Джоуи Бартон обжаловал условный тюремный срок за посты в соцсетях.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон подал апелляцию на вердикт по делу об оскорбительных постах. 

Напомним, экс-футболист ранее назвал телеведущего Джереми Вайна «велосипедным педофилом» и «защитником педофилов». Бартона также обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес работающей на ТВ экс-футболистки Эниолы Алуко. Кроме того, он публиковал посты в адрес телеведущей и бывшей футболистки Люси Уорд.

В ноябре суд признал вину Бартона по 6 пунктам из 12. В частности, экс-футболист был признан виновным за пост, в котором он заявил, что темнокожая Алуко работала на телевидении «только для галочки». В посте также говорилось: «Все это на фоне чепухи о [Black Lives Matter] и Джордже Флойде». Позднее Бартон сравнил Алуко с Иосифом Сталиным «за убийство ушей миллионов телезрителей».

8 декабря суд приговорил Бартона к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, Джоуи назначили 200 часов общественных работ и обязали оплатить судебные издержки в размере более 20 тысяч фунтов.

«Моя апелляция официально находится на рассмотрении. Я отвергаю это обвинение, и вопросы, которые оно поднимает относительно свободы выражения мнений, выходят далеко за рамки моих личных интересов. Я придерживался этого принципа всю свою жизнь и не отступлю от него сейчас.

Но я буду уважать начатый сейчас юридический процесс. Я уверен, что это исправят. Спасибо всем, кто выступил и высказался добросовестно. Когда рассмотрение апелляции завершится, я выступлю открыто и полностью», – написал экс-футболист. 

Бартон о 6 месяцах тюрьмы условно за оскорбительные посты: «Если бы я мог повернуть время вспять, я бы это сделал. Я не хотел никого задеть – это была шутка, которая вышла из-под контроля»

Что делать с Хаби Алонсо?25973 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoпремьер-лига Англия
соцсети
logoДжоуи Бартон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
42 минуты назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
7 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
32 минуты назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
52 минуты назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19