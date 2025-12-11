Бартон подал апелляцию на приговор по делу об оскорбительных постах: «Вопросы относительно свободы слова, которые поднимает это обвинение, выходят далеко за рамки моих личных интересов»

Джоуи Бартон обжаловал условный тюремный срок за посты в соцсетях.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон подал апелляцию на вердикт по делу об оскорбительных постах.

Напомним, экс-футболист ранее назвал телеведущего Джереми Вайна «велосипедным педофилом» и «защитником педофилов». Бартона также обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес работающей на ТВ экс-футболистки Эниолы Алуко. Кроме того, он публиковал посты в адрес телеведущей и бывшей футболистки Люси Уорд.

В ноябре суд признал вину Бартона по 6 пунктам из 12. В частности, экс-футболист был признан виновным за пост, в котором он заявил, что темнокожая Алуко работала на телевидении «только для галочки». В посте также говорилось: «Все это на фоне чепухи о [Black Lives Matter] и Джордже Флойде». Позднее Бартон сравнил Алуко с Иосифом Сталиным «за убийство ушей миллионов телезрителей».

8 декабря суд приговорил Бартона к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, Джоуи назначили 200 часов общественных работ и обязали оплатить судебные издержки в размере более 20 тысяч фунтов.

«Моя апелляция официально находится на рассмотрении. Я отвергаю это обвинение, и вопросы, которые оно поднимает относительно свободы выражения мнений, выходят далеко за рамки моих личных интересов. Я придерживался этого принципа всю свою жизнь и не отступлю от него сейчас.

Но я буду уважать начатый сейчас юридический процесс. Я уверен, что это исправят. Спасибо всем, кто выступил и высказался добросовестно. Когда рассмотрение апелляции завершится, я выступлю открыто и полностью», – написал экс-футболист.

Бартон о 6 месяцах тюрьмы условно за оскорбительные посты: «Если бы я мог повернуть время вспять, я бы это сделал. Я не хотел никого задеть – это была шутка, которая вышла из-под контроля»