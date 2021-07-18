Огненная победа в фехтовании, золотой дубль Рылова в плавании, «Сочи» вышел на «Партизан» в Лиге конференций, первый гол Кокорина за «Фиорентину», поражение Медведева и другие новости утра

1. Пять наград взяли российские спортсмены в шестой день Олимпиады, но в первую очередь нужно отметить великолепное золото в фехтовании – женская сборная разгромила в финале Францию, несмотря на травму Марты Мартьяновой, которая сумела героически вернуться и отлично выступить. Наши рапиристки – просто огонь, молодцы, девочки!

Василиса Степанова и Елена Орябинская сенсационно взяли серебро в академической гребле, бронза у Ангелины Мельниковой (спортивная гимнастика), Климента Колесникова (плавание) и Нияза Ильясова (дзюдо).

В медальном зачете Китай, Япония и США уходят в отрыв, Россия – в гонке, но отстает. 30 июля разыгрывается 21 комплект наград.

Новый день начался для России с еще одного золота в плавании (и 9-го по счету в общем). И вновь победу одержал Евгений Рылов – на этот раз на дистанции 200 метров на спине, причем с олимпийским рекордом. В его активе теперь золотой дубль.

2. Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, проиграв в 1/4 финала испанцу Каррено-Бусте, и дал после матча довольно странную характеристику сопернику. В полуфинал вышел Карен Хачанов (сыграет как раз с обидчиком Медведева), в смешанном разряде за финал поборются сразу две российские пары.

3. «Сочи» уверенно залетел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, разгромив «Кешлю» 7:2 по сумме двух матчей, и теперь сыграет с белградским «Партизаном». «Рубин» встретится с польским «Ракувом».

4. Наверняка помог бы сочинцам в еврокубках Александр Кокорин, который, по слухам, может вернуться в РПЛ. Русский бомбардир набирает форму – его «Фиорентина» отгрузила 9 голов «Левико Терме» из 4-й лиги, а сам форвард забил свой дебютный мяч, реализовав пенальти, который сам и заработал. Пока «Сочи» к «фиалкам» не обращался, но Владимир Федотов по-прежнему высоко ценит нападающего.

5. Трансферы. Дриусси подписал контракт с «Остином» Мэттью Макконахи. ЦСКА отдаст Сигурдссона «Венеции» в аренду. «Севилья» требует у «Челси» 80 млн евро за Кунде. Лондонцы также хотели вернуть Лукаку на щедрый контракт, но получили отказ. Педро Роша близок к переходу в «Гремио». Трансфер Шомуродова в «Рому» оформлен, сумма сделки составит 20 млн евро с учетом бонусов.

6. Драфт НБА. «Детройт» выбрал под общим первым номером разыгрывающего Кейда Каннингема, все результаты – здесь.

Главный обмен во время процедуры – трейд Расселла Уэстбрука из «Вашингтона» в «Лейкерс».

7. «Спартак» остался без поддержки на гостевом матче с «Крыльями» – пустят всего 500 человек. Билеты на «Бенфику» тоже еще не продаются, красно-белые ждут решения Роспотребнадзора.

8. «Ман Сити» показал новую выездную форму, которая посвящена проблеме доступа к питьевой воде. Новую экипировку презентовал и «Челси».

9. Гарет Саутгейт призвал FA искать игроков азиатского происхождения.

10. Эриксен на следующей неделе пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он играть за «Интер».

11. Кубок Италии теперь эксклюзивно будет показывать сервис Okko.

12. Легенда «Ростова» Александр Гацкан завершил карьеру в 37 лет.

13. Возлюбленный волейболистки Анастасии Логуновой сделал ей предложение прямо в аэропорту. Это точно самое милое видео дня.

Цитаты дня

Лукашенко о зарплатах в футболе: «Огромные суммы. А зачем их женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ. От безделья»

Задоров о российском футболе: «Клубы пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам»

Американская гребчиха о серебре России в Токио: «Видеть команду, которая здесь быть не должна – противное чувство»

Панарин об отпуске: «Хочется побыть с близкими, пощелкать семечками, выпить йогурт из «Пятерочки». Сейчас этого я почти лишен»

Льюис Хэмилтон: «Закон против ЛГБТК+ в Венгрии – это неприемлемо и трусливо»

Григалава о прививках от ковида: «Вакцина – бесплатная. А как хорошая вещь может быть бесплатной?»

Задоров о России: «Меня не устраивает шаткая экономика, стоящая на нефти. 200 км от Москвы отъехать – плакать хочется»