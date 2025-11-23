Губерниев об избиении фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком»: «Фанаты культивируют ненависть десятилетиями – мы думали, они чай с тортом пить будут? Не знаю, как можно было это допустить»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о драке болельщиков после дерби «Спартака» и ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ (1:0).
В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. МВД начало проверку.
«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС.
В принципе, драться нехорошо – людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку», – сказал Губерниев.
ЦСКА про избиение фаната болельщиками «Спартака»: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства»