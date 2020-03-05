Задоров о России: «Меня не устраивает шаткая экономика, стоящая на нефти. 200 км от Москвы отъехать – плакать хочется»

Защитник сборной России Никита Задоров высказался касательно политической ситуации в стране.

– Что именно тебя не устраивает в стране?

– Я уже много раз высказывался, что меня не устраивает. Меня точно не устраивает наша шаткая экономика, которая стоит на нефти.

А если нефть не будет никому нужна, то что у нас будет? Что Россия производит, кроме натуральных ресурсов? Ничего.

Раньше мы телевизоры делали, в СССР, машины. Как раньше делали машины, так они такие же и остались – на таком же уровне. То есть ничего не двигается.

Не видно перспективы, куда это все движется. Это движется в какую-то пропасть. То, как люди живут... 200 километров от Москвы отъехать – это просто плакать хочется и жалко.

Зарплаты, цены растут и растут, а денег так и не хватает. Коррупция так и есть, потому что все воруют – а как еще жить?

Если там воруют, то почему мы не можем? Коррупция в каждом углу. Если тебе нужно что-то быстро сделать, что-то нужно помочь – везде нужно занести. Это уже становится менталитетом – это вообще неправильно.

– Какие ресурсы смотришь, читаешь, с кем все это обсуждаешь?

– Много ресурсов смотрю, ютуб смотрю, в твиттере читаю, многих умных людей слушаю. Послушаю что-то в Америке, чтобы с двух колокольней было виднее, жена что-то говорит. Это когда время есть. В основном все равно хоккей постоянно, большие новости цепляешь, какие-то пропускаешь.

Тебе не нужно быть суперумным или суперначитанным, чтобы понимать: что хорошо, а что – плохо. Чтобы видеть проблемы в нашей стране.

Тебе не нужно быть суперполитиком, отучиться на политика. Думаю, самое важное – это все познается в сравнении. Ты видишь, как там живут, как здесь живут, как в Европе живут – это самое главное, – сказал Задоров.