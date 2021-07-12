«Ман Сити» показал новую выездную форму. Она посвящена проблеме доступа к питьевой воде

«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2021/22.

Комплект посвящен воде. Пресс-служба клуба пишет, что у 1 из 3 человек по всему миру нет доступа к чистой питьевой воде. Форма посвящена благотворительной инициативе клуба, которая через футбол повышает осведомленность людей о проблемах, связанных с доступом к воде.

Кроме того, «Ман Сити» совместно со своими партнерами поможет 10 тысячам молодых людей с доступом к воде. Проект будет реализован в Манчестере, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе и Мумбаи.

Технический спонсор – немецкая компания .

Фото: сайт «Манчестер Сити»