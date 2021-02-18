Лукашенко о зарплатах в футболе: «Огромные суммы. А зачем их женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ. От безделья»

поделился мнением о финансовой стороне в спорте Беларуси, обратив внимание на завышенные зарплаты в футболе.

Напомним, с этого сезона в чемпионате Беларуси ввели потолок зарплат.

«Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? В образовании кто-то говорит, что плохо, хорошо… Не голодные», – сказал Лукашенко и в качестве примера привел спортсменов из африканских стран. Еще один пример, на который сослался Лукашенко, – Сербия:

«Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем.

Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?» – сказал Лукашенко.

БЧБ (с белорусского: «бел-чырвона-белы», «бело-красно-белый») – флаг, ставший символом протестного движения в Беларуси.