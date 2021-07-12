На матч «Спартака» с «Крыльями» в Самаре пустят не более 500 человек. Гостевого сектора не будет

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Самара-Арена стадионы коронавирус Футбол

Матч 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» смогут посетить не более 500 человек.

Пресс-служба самарского клуба, что на стадион допустят не более 500 человек, включая участников матча. Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних матчей «Крыльев Советов» с участием болельщиков, так как ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной.

Доступ на стадион получат владельцы абонементов (при наличии QR-кодов). Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.

Билеты в гостевой сектор продавать не будут. Сообщается, что все билеты, приобретенные ранее, считаются недействительными и подлежат возврату по месту приобретения.

«Крылья Советов» примут «Спартак» завтра, 30 июля. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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