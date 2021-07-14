«Севилья» требует 80 млн евро за Кунде и не хочет, чтобы «Челси» включал игроков в сделку

«Севилья» хочет получить за защитника Жюля Кунде около 80 млн евро.
По данным Goal.com, испанский клуб требует 80 млн евро за француза. «Челси» предложил включить Курта Зума в сделку, однако «Севилья» хочет получить деньги. Если Зума все-таки включат в сделку по Кунде, то «Севилья» получит около 45 млн евро.
Ранее стало известно, что 22-летний защитник согласовал контракт с «Челси».
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Кунде из «Севильи» – потенциально лучший защитник планеты. Он вдохновлялся Каннаваро и очень похож на Серхио Рамоса