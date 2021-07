«Видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебром, – противное чувство». Американская гребчиха высказалась о медали Степановой и Орябинской

Бронзовый призер Лондона-2012 в академической гребле Меган Калмо высказалась о серебряной медали россиянок Василисы Степановой и Елене Орябинской на Олимпиаде в Токио.

Степанова и Орябинская заняли второе место в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Сборная США, за которую выступала Калмо, не пробилась в финал. Все российские спортсмены представляют страну на этих Играх под нейтральным флагом из-за санкций в отношении российского спорта.

«Видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебром, – противное чувство. Я действительно разочарована и сочувствую остальным участникам финала», – написала американка.

🥈 Степанова и Орябинская завоевали серебро Токио-2020 в академической гребле и другие результаты

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.