Задоров о российском футболе: «Клубы пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам»

Защитник «Калгари» ответил на вопрос о выступлении на Евро-2020.

«Я ожидал большего. Надеялся, что ребята сыграют, как на чемпионате мира.

Тяжело судить, потому что ты там не был, не знаешь, что внутри происходит.

То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты.

Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается.

Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги», – заявил Задоров.

«Зареме агент сказал, что игрок нормальный, и она его взяла. Ну в смысле? В НХЛ его 500 скаутов должны посмотреть». Задоров о «Спартаке»

Задоров о России: «Меня не устраивает шаткая экономика, стоящая на нефти. 200 км от Москвы отъехать – плакать хочется»