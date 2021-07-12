Бывший защитник тульского «Арсенала» рассказал, как относится к вакцинации от коронавируса.

– Клубы РПЛ начинают прививаться от коронавируса – ты за?

– Сам я не прививался. Отношусь в целом спокойно, но заставлять принимать вакцину – неправильно и нехорошо. Право выбора всегда должно быть. Особенно в таких вопросах.

– Сам планируешь прививаться?

– Нет.

– Почему?

– Во-первых, пока нет необходимости. Я недавно переболел в легкой форме и антитела у меня есть. Во-вторых, есть случаи, когда после этих прививок состояние людей сильно ухудшалось. Я не хочу гадать, как будет вести себя мой организм после вакцины. Так что делать не буду.

– А если в новом клубе вакцинация будет обязательна?

– Тогда, конечно, привьюсь. Придется, что еще делать. Конечно, без коронавируса было лучше, об этом даже глупо рассуждать. Но раз такая ситуация, надо соблюдать все правила и меры. Вирус с нами уже второй год, нужно просто научиться жить параллельно ему, а не наводить суету и панику. В каком-то смысле вакцинация эту панику и наводит.

– В плане?

– Вакцина – бесплатная. А как хорошая вещь может быть бесплатной? Если бы вакцина стоила больших денег, то все искали бы возможность принять ее и как один говорили бы, что она действенная, – сказал Григалава.