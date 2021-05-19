Кокорин может вернуться в «Сочи». «Фиорентина» готова продать форварда за 4,5 млн евро («Матч ТВ»)

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Россию.

Как утверждает «Матч ТВ», футболиста могут продать в «Сочи». «Фиорентина» покупала форварда за 4,5 млн евро и готова продать его за сопоставимую сумму. 

Сейчас Кокорин готовится к сезону вместе с «Фиорентиной» и принимает участие в контрольных матчах. Окончательное решение в клубе примут после завершения первого сбора.

Напомним, что летом из «Сочи» ушел основной форвард – Антон Заболотный.

За полгода в Серии А 30-летний россиянин сыграл в четырех матчах. Результативными действиями он не отметился.

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