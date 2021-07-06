Эриксен на следующей неделе пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он играть за «Интер»

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Полузащитник Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение «Интера».

Датчанин пройдет тесты, которые позволят установить, сможет ли он продолжить выступления за клуб. Даже если все пройдет хорошо, то Эриксен пропустит как минимум 6 месяцев.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. После этого футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксену запретят играть в Серии А с дефибриллятором. В других лигах с этим проще

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