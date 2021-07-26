Льюис Хэмилтон: «Закон против ЛГБТК+ в Венгрии – это неприемлемо и трусливо»

Пилот подверг критике действия властей Венгрии в преддверии Гран-при, который состоится под Будапештом 1 августа.

Ранее правительство страны внесло дополнения в закон о защите детей, касающиеся сексуального образования и сексуальных меньшинств. Большинство стран Евросоюза осудили поправки как дискриминационные по отношению к ЛГБТ-сообществу. В ответ премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по данным вопросам.

«Обращаюсь ко всем в этой прекрасной стране – Венгрии. Перед Гран-при в эти выходные я бы хотел выразить свою поддержку тем, кого затронул закон против ЛГБТК+. Это неприемлемо, трусливо и неправильно со стороны властей. Каждый заслуживает право быть собой вне зависимости от того, кого они любят или как себя идентифицируют.

Призываю людей Венгрии проголосовать на референдуме и защитить права ЛГБТК+-сообщества, сейчас им нужна наша поддержка как никогда. Показывайте свою любовь – любовь всегда побеждает», – написал семикратный чемпион «Формулы-1» в инстаграм-сторис.

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