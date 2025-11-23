Перес о «Реале»: «30 титулов за последние 15 лет – эта эпоха навсегда останется в памяти. Нам стоит гордиться, но мы знаем, как высоки требования»

Флорентино Перес: последние 15 лет «Реала» навсегда останутся в памяти.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об успехах клуба в последние годы.

«Мы выиграли Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы. Нам стоит гордиться тем, чего добился этот клуб за последние 15 сезонов. 30 титулов. Но мы уже знаем, как высоки требования.

В прошлом сезоне мы боролись до самого конца в каждом соревновании. Было тяжело, из-за серьезных травм мы не могли рассчитывать на Карвахаля и Милитао почти весь сезон. На Себальоса, Камавинга и Менди – большую его часть. Нечто подобное происходило и в предыдущем сезоне с пятью разрывами крестообразных связок. И, что самое серьезное, с постоянно усложняющимся графиком. Мы провели 68 матчей, а те, кто играл за сборные – более 80. Это был настоящий кошмар.

Карвахалю выпала честь повторить рекорд Пако Хенто – шесть [титулов] еврокубков. В настоящее время наша команда лидирует в чемпионате, и у нас есть все шансы на победу, мы также находимся вверху таблицы в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать развивать историю клуба. Эта эпоха навсегда останется в памяти болельщиков «Реала», – сказал Перес.