Олимпиада-2020. Фехтование. Россия победила США и вышла в финал командного турнира рапиристок

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях рапиристок. Сборная России вышла в финал, где встретится с командой Франции.
Токио, Япония
Фехтование
Женщины
Рапира
Командный турнир
Финал
Россия – Франция – 13.55
Поединок за 3-е место
США – Италия – 12.30
1/2 финала
Россия – США – 45:42
1/4 финала
Россия – Египет – 45:21
Сборная России: Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника