Олимпиада-2020. Фехтование. Россия победила США и вышла в финал командного турнира рапиристок

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях рапиристок. Сборная России вышла в финал, где встретится с командой Франции.

Токио, Япония

Фехтование

Женщины

Рапира

Командный турнир

Финал

Россия – Франция – 13.55





Поединок за 3-е место

США – Италия – 12.30





1/2 финала

Россия – США – 45:42





1/4 финала

Россия – Египет – 45:21





Сборная России: Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника