Олимпиада-2020. Фехтование. Россия победила США и вышла в финал командного турнира рапиристок

Теги рапира результаты сборная России жен Олимпиада-2020 Лариса Коробейникова Инна Дериглазова сборная Египта Марта Мартьянова Аделина Загидуллина Фехтование

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях рапиристок. Сборная России вышла в финал, где встретится с командой Франции.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Фехтование

Женщины

Рапира

Командный турнир

Финал

Россия – Франция – 13.55

Поединок за 3-е место

США – Италия – 12.30

1/2 финала

Россия – США – 45:42

1/4 финала

Россия – Египет – 45:21

Сборная России: Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.

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