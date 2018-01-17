Олимпиада-2020, 30 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 21 комплект медалей

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

30 июля

Расписание финалов

Академическая гребля

Одиночки, женщины

3.33

Российская участница: Анна Пракатень.

Одиночки, мужчины

3.45

Российский участник: Александр Вязовкин.

Восьмерки, женщины

4.05

Восьмерки, мужчины

4.25

Бадминтон

Смешанные пары

Матч за бронзу – 4.30, финал – 9.30

Плавание

200 м, брасс, женщины

4.41

Российская участница: Евгения Чикунова.

200 м, спина, мужчины

4.50

Российский участник: Евгений Рылов.

100 м, вольный стиль, женщины

4.59

200 м, комплекс, мужчины

5.16

BMX-рейсинг

Мужчины

5.40

Женщины

5.50

Российская участница: Наталья Афремова.

Пулевая стрельба

Пистолет, 25 м, женщины

8.00

Российские участницы: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

Прыжки на батуте

Женщины

8.50

Российские участницы: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.

Теннис

Пары, мужчины

9.00

Гребной слалом

Байдарки, мужчины

10.00

Российский участник: Павел Эйгель.

Стрельба из лука

Личные соревнования, женщины

Матч за бронзу – 10.30, финал – 10.45

Российские участницы: Ксения Перова, Елена Осипова.

Дзюдо

Свыше 78 кг, женщины

11.00

Свыше 100 кг, мужчины

11.00

Российский участник: Тамерлан Башаев.

Фехтование

Командные соревнования, шпага, мужчины

Матч за бронзу – 12.30, финал – 13.30

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Настольный теннис

Мужчины

Матч за бронзу – 14.00, финал – 15.00

Легкая атлетика

10 000 м, мужчины

14.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника