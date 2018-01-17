Олимпиада-2020, 30 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 21 комплект медалей

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.
30 июля
Расписание финалов
Академическая гребля
Одиночки, женщины
3.33
Российская участница: Анна Пракатень.
Одиночки, мужчины
3.45
Российский участник: Александр Вязовкин.
Восьмерки, женщины
4.05
Восьмерки, мужчины
4.25
Бадминтон
Смешанные пары
Матч за бронзу – 4.30, финал – 9.30
Плавание
200 м, брасс, женщины
4.41
Российская участница: Евгения Чикунова.
200 м, спина, мужчины
4.50
Российский участник: Евгений Рылов.
100 м, вольный стиль, женщины
4.59
200 м, комплекс, мужчины
5.16
BMX-рейсинг
Мужчины
5.40
Женщины
5.50
Российская участница: Наталья Афремова.
Пулевая стрельба
Пистолет, 25 м, женщины
8.00
Российские участницы: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.
Прыжки на батуте
Женщины
8.50
Российские участницы: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.
Теннис
Пары, мужчины
9.00
Гребной слалом
Байдарки, мужчины
10.00
Российский участник: Павел Эйгель.
Стрельба из лука
Личные соревнования, женщины
Матч за бронзу – 10.30, финал – 10.45
Российские участницы: Ксения Перова, Елена Осипова.
Дзюдо
Свыше 78 кг, женщины
11.00
Свыше 100 кг, мужчины
11.00
Российский участник: Тамерлан Башаев.
Фехтование
Командные соревнования, шпага, мужчины
Матч за бронзу – 12.30, финал – 13.30
Сборная России выступит в четвертьфинале.
Настольный теннис
Мужчины
Матч за бронзу – 14.00, финал – 15.00
Легкая атлетика
10 000 м, мужчины
14.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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