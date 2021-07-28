Панарин об отпуске: «Хочется побыть с близкими, пощелкать семечками, выпить йогурт из «Пятерочки». Сейчас этого я почти лишен»

Нападающий рассказал, как провел отпуск в Коркино.

– Опишите обычный день коркинского отпуска.

– Я уже в основном стараюсь оставаться в гостинице в Челябинске, потому что много друзей и я уже взрослый мальчик. Теперь я могу задержаться допоздна, приходить ночью домой, будить бабушку и дедушку – это не очень хорошо.

Ехать в Коркино из Челябинска недалеко, и я просыпаюсь, еду к дедушке с бабушкой, потом уже к другой бабушке, на кладбище заезжаю. Какие-то благотворительные вещи делаем – и вечером в Челябинск еду, встреча с друзьями, утром снова обратно. Так полторы недели и прошли.

– Как вас воспринимают другие горожане? С излишним пиететом или, наоборот, хейтеры пишут оскорбления на заборе?

– Хейтеров нет. Есть известность, и не получается у меня отдохнуть так, как я хочу. Люди знают, где я живу, и те, кто хочет, приезжают к квартире дедушки, не дают отдохнуть, расслабиться. Хочется просто побыть с родными и близкими, посидеть во дворе, пощелкать семечками, выпить какой-нибудь йогурт из «Пятерочки» – сейчас этого я почти лишен, хотя за этими эмоциями и еду.

Я всех понимаю, но должно быть личное пространство. Не должны люди приезжать к дому, стучаться в окна и говорить: «Выйди, сфотографируемся!» Я сижу с дедушкой и бабушкой в этот момент вообще-то. А так я очень сильно люблю Коркино, в этом году большое удовольствие получил, когда ездил по полям, где даже сети нет, – сказал Панарин.