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Sports.ru NBA

    Сегодня пройдет драфт НБА-2021. «Детройт» будет выбирать 1-м, «Хьюстон» – 2-м, «Кливленд» – 3-м

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    Сегодня в Нью-Йорке на домашней арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоится 75-я в истории церемония драфта НБА.

    Старт – 30 июля в 3:00 по московскому времени. Sports.ru ведет текстовый онлайн церемонии.

    В отличие от драфта-2020, проходившего в режиме видеоконференции, самые талантливые игроки смогут присутствовать лично в «Зеленой комнате» – месте перед сценой, где баскетболисты сидят за столиками в окружении родных и близких.

    Первым на драфте-2021 будет выбирать «Детройт». С высокой вероятностью состав клуба пополнит защитник Кейд Каннингем.

    Драфт НБА-2021

    Нью-Йорк, США

    Первый раунд

    1. «Детройт»

    2. «Хьюстон»

    3. «Кливленд»

    4. «Торонто»

    5. «Орландо»

    6. «Оклахома-Сити»

    7. «Голден Стэйт»

    8. «Орландо»

    9. «Сакраменто»

    10. «Мемфис»

    11. «Шарлотт»

    12. «Сан-Антонио»

    13. «Индиана»

    14. «Голден Стэйт»

    15. «Вашингтон»

    16. «Оклахома-Сити»

    17. «Новый Орлеан»

    18. «Оклахома-Сити»

    19. «Нью-Йорк»

    20. «Атланта»

    21. «Нью-Йорк»

    22. «Лейкерс»

    23. «Хьюстон»

    24. «Хьюстон»

    25. «Клипперс»

    26. «Денвер»

    27. «Бруклин»

    28. «Филадельфия»

    29. «Финикс»

    30. «Юта»

    Второй раунд

    31. «Милуоки»

    32. «Нью-Йорк»

    33. «Орландо»

    34. «Новый Орлеан»

    35. «Оклахома-Сити»

    36. «Оклахома-Сити»

    37. «Детройт»

    38. «Чикаго»

    39. «Сакраменто»

    40. «Мемфис»

    41. «Сан-Антонио»

    42. «Детройт»

    43. «Новый Орлеан»

    44. «Бруклин»

    45. «Бостон»

    46. «Торонто»

    47. «Торонто»

    48. «Атланта»

    49. «Бруклин»

    50. «Филадельфия»

    51. «Новый Орлеан»

    52. «Детройт»

    53. «Филадельфия»

    54. «Индиана»

    55. «Оклахома-Сити»

    56. «Шарлотт»

    57. «Шарлотт»

    58. «Нью-Йорк»

    59. «Бруклин»

    60. «Индиана»

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