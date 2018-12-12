Сегодня пройдет драфт НБА-2021. «Детройт» будет выбирать 1-м, «Хьюстон» – 2-м, «Кливленд» – 3-м

Сегодня в Нью-Йорке на домашней арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоится 75-я в истории церемония драфта НБА.

Старт – 30 июля в 3:00 по московскому времени. Sports.ru ведет текстовый онлайн церемонии.

В отличие от драфта-2020, проходившего в режиме видеоконференции, самые талантливые игроки смогут присутствовать лично в «Зеленой комнате» – месте перед сценой, где баскетболисты сидят за столиками в окружении родных и близких.

Первым на драфте-2021 будет выбирать «Детройт». С высокой вероятностью состав клуба пополнит защитник Кейд Каннингем.

Драфт НБА-2021

Нью-Йорк, США

Первый раунд

1. «Детройт»

2. «Хьюстон»

3.

4. «Торонто»

5. «Орландо»

6. «Оклахома-Сити»

7. «Голден Стэйт»

8. «Орландо»

9. «Сакраменто»

10. «Мемфис»

11. «Шарлотт»

12. «Сан-Антонио»

13. «Индиана»

14.

15. «Вашингтон»

16. «Оклахома-Сити»

17. «Новый Орлеан»

18. «Оклахома-Сити»

19. «Нью-Йорк»

20. «Атланта»

21. «Нью-Йорк»

22.

23.

24. «Хьюстон»

25. «Клипперс»

26. «Денвер»

27. «Бруклин»

28. «Филадельфия»

29. «Финикс»

30. «Юта»

Второй раунд

31. «Милуоки»

32. «Нью-Йорк»

33. «Орландо»

34. «Новый Орлеан»

35. «Оклахома-Сити»

36. «Оклахома-Сити»

37. «Детройт»

38. «Чикаго»

39. «Сакраменто»

40. «Мемфис»

41. «Сан-Антонио»

42. «Детройт»

43. «Новый Орлеан»

44. «Бруклин»

45.

46. «Торонто»

47. «Торонто»

48. «Атланта»

49. «Бруклин»

50. «Филадельфия»

51. «Новый Орлеан»

52. «Детройт»

53. «Филадельфия»

54. «Индиана»

55. «Оклахома-Сити»

56. «Шарлотт»

57. «Шарлотт»

58. «Нью-Йорк»

59. «Бруклин»

60. «Индиана»

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