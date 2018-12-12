Сегодня пройдет драфт НБА-2021. «Детройт» будет выбирать 1-м, «Хьюстон» – 2-м, «Кливленд» – 3-м

Сегодня в Нью-Йорке на домашней арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоится 75-я в истории церемония драфта НБА.
Старт – 30 июля в 3:00 по московскому времени. Sports.ru ведет текстовый онлайн церемонии.
В отличие от драфта-2020, проходившего в режиме видеоконференции, самые талантливые игроки смогут присутствовать лично в «Зеленой комнате» – месте перед сценой, где баскетболисты сидят за столиками в окружении родных и близких.
Первым на драфте-2021 будет выбирать «Детройт». С высокой вероятностью состав клуба пополнит защитник Кейд Каннингем.
Драфт НБА-2021
Нью-Йорк, США
Первый раунд
1. «Детройт»
2. «Хьюстон»
3. «Кливленд»
4. «Торонто»
5. «Орландо»
6. «Оклахома-Сити»
7. «Голден Стэйт»
8. «Орландо»
9. «Сакраменто»
10. «Мемфис»
11. «Шарлотт»
12. «Сан-Антонио»
13. «Индиана»
14. «Голден Стэйт»
15. «Вашингтон»
16. «Оклахома-Сити»
17. «Новый Орлеан»
18. «Оклахома-Сити»
19. «Нью-Йорк»
20. «Атланта»
21. «Нью-Йорк»
22. «Лейкерс»
23. «Хьюстон»
24. «Хьюстон»
25. «Клипперс»
26. «Денвер»
27. «Бруклин»
28. «Филадельфия»
29. «Финикс»
30. «Юта»
Второй раунд
31. «Милуоки»
32. «Нью-Йорк»
33. «Орландо»
34. «Новый Орлеан»
35. «Оклахома-Сити»
36. «Оклахома-Сити»
37. «Детройт»
38. «Чикаго»
39. «Сакраменто»
40. «Мемфис»
41. «Сан-Антонио»
42. «Детройт»
43. «Новый Орлеан»
44. «Бруклин»
45. «Бостон»
46. «Торонто»
47. «Торонто»
48. «Атланта»
49. «Бруклин»
50. «Филадельфия»
51. «Новый Орлеан»
52. «Детройт»
53. «Филадельфия»
54. «Индиана»
55. «Оклахома-Сити»
56. «Шарлотт»
57. «Шарлотт»
58. «Нью-Йорк»
59. «Бруклин»
60. «Индиана»
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