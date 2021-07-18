«Спартак» о матче с «Бенфикой» в ЛЧ: «Продажа билетов не осуществляется. Ждем решения Роспотребнадзора»

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В «Спартаке» объяснили, почему не стартовала продажа билетов на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Красно-белые, напоминаем, что ввиду коронавирусных ограничений продажа билетов на «Спартак» – «Бенфика» на данный момент не осуществляется.

Сейчас клуб ждет решения Роспотребнадзора о допуске зрителей на игру. Будьте внимательны и не приобретайте билеты на сторонних сайтах», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Московский клуб примет «Бенфику» в среду, 4 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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