Саутгейт призвал FA искать игроков азиатского происхождения: «Есть предвзятость. Нужно поощрять их»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал Футбольную ассоциацию Англии (FA) обратить внимание на игроков азиатского происхождения.

«Нужно уделить внимание принципам скаутинга. Исторически сложилось так, что существовала некоторая неосознанная предвзятость, возможно, мнение, что некоторые азиатские игроки не так сильны, как другие игроки.

Это такое нелепое обобщение. Сейчас в футбол играют в самых разных местах, поэтому, я думаю, с точки зрения исследования в азиатском сообществе, мы должны проявить творческий подход, попасть в места, где могут играть некоторые из этих детей.

Мы должны поощрять их переходить в более крупные лиги, где их будет легче оценивать по сравнению с другими игроками, а затем сделать этот шаг в академиях», – сказал Саутгейт для ютуб-канала England Football.