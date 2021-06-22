«Челси» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10+ млн евро, но форвард отказал

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«Челси» хочет подписать нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

По данным La Gazzetta dello Sport, английский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой более 10 млн евро в год, но получил отказ, так как Лукаку хочет остаться в «Интере». Сейчас он зарабатывает 7,5 млн евро.

Бельгиец сообщил о своем решении и руководству «Челси», и боссам «Интера». Форвард счастлив в Милане, он благодарен «Интеру», который поверил в него два года назад. Кроме того, футболист не хочет возвращаться в английский чемпионат.

Отмечается, что «Челси» не делал официального предложения о трансфере Лукаку.

Напомним, бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.

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