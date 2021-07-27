Расселл Уэстбрук близок к переходу в «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий в скором времени может пополнить состав «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, в день драфта клубы достигли серьезного прогресса в переговорах по 32-летнему баскетболисту. Отмечается, что Уэстбрук теперь является основной целью «Лейкерс» – игрок и клуб испытывают взаимный интерес друг к другу.

В рамках обмена клуб из Лос-Анджелеса готов расстаться с , , Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и 22-м пиком драфта НБА-2021.

«Уизардс» и уже близки к договоренности, добавляет инсайдер Эдриан Воджнаровски. «Вашингтон» хочет совершить эту сделку, чтобы разгрузить платежную ведомость и иметь больше возможностей для подписания талантливых баскетболистов, которые смогут успешно играть вместе со звездным защитником Брэдли Билом.

В сезоне НБА-20/21 Уэстбрук набирал 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи (при 4,8 потери) за матч, реализуя 43,9% бросков с игры, 31,5% трехочковых и 65,6% штрафных. Контракт уроженца Лос-Анджелеса действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий чемпионат Расселл заработает около 44 миллионов долларов.

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