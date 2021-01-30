37-летний Гацкан завершил карьеру: «Продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса»

Бывший полузащитник сообщил о завершении карьеры футболиста.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал 37-летний Гацкан.

Помимо «Крыльев», бывший игрок сборной Молдовы известен по выступлениям за , , челябинский «Спартак» и . Также он в 2004 году был футболистом московского .

За «Ростов» Гацкан играл с 2008 по 2019 год. В 2014 году он выиграл в составе клуба Кубок России, а в 2016-м – серебряные медали чемпионата России.