37-летний Гацкан завершил карьеру: «Продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса»

Теги Спартак Крылья Советов Ростов Рубин Александр Гацкан премьер-лига Россия сборная Молдовы по футболу Спартак Челябинск Униспорт-Авто Футбол

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан сообщил о завершении карьеры футболиста.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал 37-летний Гацкан.

Помимо «Крыльев», бывший игрок сборной Молдовы известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин», челябинский «Спартак» и «Униспорт-Авто». Также он в 2004 году был футболистом московского «Спартака».

За «Ростов» Гацкан играл с 2008 по 2019 год. В 2014 году он выиграл в составе клуба Кубок России, а в 2016-м – серебряные медали чемпионата России.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Gat (@gatskan_aleksandr)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья