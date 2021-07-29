Олимпиада-2020. Плавание. Рылов и Чикунова поборются за медали

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны четыре комплекта наград в плавании. Евгений Рылов выступит на дистанции 200 м на спине, Евгения Чикунова – на 200 м брассом.
Токио, Япония
Плавание
Финалы
200 м, брасс, женщины
4.41
Российская участница: Евгения Чикунова.
200 м, спина, мужчины
4.50
Российский участник: Евгений Рылов.
100 м, вольный стиль, женщины
4.59
200 м, комплекс, мужчины
5.16
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
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