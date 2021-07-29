Олимпиада-2020. Плавание. Рылов и Чикунова поборются за медали

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны четыре комплекта наград в плавании. Евгений Рылов выступит на дистанции 200 м на спине, Евгения Чикунова – на 200 м брассом.

Токио, Япония

Плавание

Финалы

200 м, брасс, женщины

4.41

Российская участница: .

200 м, спина, мужчины

4.50

Российский участник: .

100 м, вольный стиль, женщины

4.59

200 м, комплекс, мужчины

5.16

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника