Анастасии Логуновой сделали предложение в аэропорту. Баскетболистка ответила «да»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова по прилете из столицы Японии получила предложение от своего молодого человека.
В аэропорту Шереметьево Логунову встретил ее возлюбленный Владимир Черемисин – он подарил Анастасии букет роз, обручальное кольцо и предложил ей выйти замуж. Баскетболистка ответила «да», сообщает РИА Новости.
Близняшки, у которых сегодня день рождения, взяли серебро в баскетболе 3х3. В спорт их привела мама (тоже занималась баскетболом)
Анастасию Логунову можно поздравить не только с олимпийским серебром, но и с помолвкой!— РИА Новости Спорт (@rsportru) July 29, 2021
Парень баскетболистки сделал ей предложение прямо в аэропорту.
Она ответила «да» 😍 pic.twitter.com/YISlAgIkYs