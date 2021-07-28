Анастасии Логуновой сделали предложение в аэропорту. Баскетболистка ответила «да»

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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова по прилете из столицы Японии получила предложение от своего молодого человека.

В аэропорту Шереметьево Логунову встретил ее возлюбленный Владимир Черемисин – он подарил Анастасии букет роз, обручальное кольцо и предложил ей выйти замуж. Баскетболистка ответила «да», сообщает РИА Новости.

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