Анастасии Логуновой сделали предложение в аэропорту. Баскетболистка ответила «да»

Серебряный призер Олимпийских игр в по баскетболу 3х3 по прилете из столицы Японии получила предложение от своего молодого человека.

В аэропорту Шереметьево Логунову встретил ее возлюбленный Владимир Черемисин – он подарил Анастасии букет роз, обручальное кольцо и предложил ей выйти замуж. Баскетболистка ответила «да», сообщает РИА Новости.

Близняшки, у которых сегодня день рождения, взяли серебро в баскетболе 3х3. В спорт их привела мама (тоже занималась баскетболом)