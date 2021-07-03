Англия против Италии в финале Евро, падение Стерлинга, Кукуян на Суперкубке России, стратегия «Локомотива» и другие новости футбола

1. Англия вышла в финал Евро-2020, выбив Данию (2:1) в дополнительное время. Все началось для датчан довольно радужно: на 30-й минуте Миккель Дамсгор завалил умопомрачительный штрафной. Потом Кьер срезал мяч в свои ворота (11-й автогол на этом Евро!), а Харри Кейн на 104-й минуте добил мяч в сетку после своего же удара с пенальти, который парировал Каспер Шмейхель. У форварда «Тоттенхэма» 10 голов на ЧМ/Евро за Англию, он повторил рекорд Линекера.

Для Англии это первый выход в финал чемпионата Европы – и первый финал крупного турнира за 55 лет! В финале англичане встретятся с Италией.

2. Самый спорный эпизод матча – падение Рахима Стерлинга в штрафной, которое привело к назначению решающего пенальти. Сам Стерлинг заявил, что пенальти был чистый. Арсен Венгер сказал, что это не 11-метровый, а Дитмар Хаманн назвал произошедшее «откровенным нырком». Тренер датской сборной Каспер Юлманд также не увидел в эпизоде повода для пенальти, а Гарет Саутгейт дипломатично высказал мнение, что ВАР посмотрел момент и разобрался.

Еще интересный нюанс: в момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча, однако судья не остановил игру.

Кстати, о судьях: российский арбитр Сергей Карасев сообщил, что завершил работу на Евро-2020.

3. Минспорту предложили передать 38 стадионов единому оператору. «Спартак» уже встретил идею без энтузиазма: «Это как снимать квартиру у себя. Дома предпочитаем оставаться хозяевами».

4. Появилась информация, что «Аэрофлот» выплатил ЦСКА 200 млн рублей по контракту, «Россети» выплатят 70,98 млн в течение 2021 года. Армейцы опровергли это сообщение.

5. Арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Зенит» – «Локомотив» за Олимп Суперкубок России.

6. Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в мае подготовил стратегию для совета директоров. Выглядит амбициозно: победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, 3 чемпионства за 5 лет, модель развития как в «Аяксе» или «Бенфике». Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, правда, написала, что ей в московском клубе показывали такой же план.

7. Трансферные новости. Марио Балотелли перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Гризманн может рассмотреть вариант с уходом из «Барсы», но все будет зависеть от предложения. Стерлинг интересен «Реалу», но Гвардиола хочет, чтобы игрок остался в «Ман Сити». Рамос прилетел в Париж. Испанец должен был пройти осмотр для «ПСЖ» и подписать контракт на 2 года, однако официального объявления пока не было. Кроме того, «ПСЖ» хочет подписать Погба, но клубу придется продать нескольких игроков. Трансфер оценивается в 50-60 млн евро.

«Динамо» договорилось с экс-защитником «Вест Хэма» Бальбуэной. ЦСКА может предложить «Интеру» Щенникова в обмен на Далберта, а вратарь Андрей Лунев может перейти в «Байер» в ближайшие дни.

8. «Барселона» извинилась за видео с Гризманном и Дембеле: «В клубе нет места расизму и дискриминации. Тогда руководили другие люди».

9. Товарищеские матчи. «Зенит» отыгрался с 0:2 против «Вердера», «Локомотив» уступил «Арису».

10. Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн станет техническим директором «Локомотива».

11. Итальянская компания Macron – новый технический спонсор «Ахмата». Ранее форму поставлял adidas.

Цитаты дня.

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