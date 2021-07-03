Линекер о Стерлинге: «Одно из величайших выступлений игрока сборной Англии, что я видел»

Теги Сборная Англии по футболу Гари Линекер Сборная Дании по футболу Евро-2020 Рахим Стерлинг Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу выхода команды в финал Евро-2020.

Англичане обыграли в 1/2 финала Данию (2:1, дополнительное время).

«Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны.

Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», – написал Линекер в твиттере.

В дополнительное время Стерлинг заработал для англичан пенальти. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с точки, однако форвард «трех львов» был точен на добивании.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

Опрос

На Стерлинге фолили?
12454 голосa
Да
16%
Рахим Стерлинг
Нет
84%
Йоаким Мэле

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья