Линекер о Стерлинге: «Одно из величайших выступлений игрока сборной Англии, что я видел»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу выхода команды в финал Евро-2020.
Англичане обыграли в 1/2 финала Данию (2:1, дополнительное время).
«Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны.
Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», – написал Линекер в твиттере.
В дополнительное время Стерлинг заработал для англичан пенальти. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с точки, однако форвард «трех львов» был точен на добивании.