Линекер о Стерлинге: «Одно из величайших выступлений игрока сборной Англии, что я видел»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу выхода команды в финал .

Англичане обыграли в 1/2 финала Данию (2:1, дополнительное время).

«Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны.

Что касается , что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», – написал Линекер в твиттере.

В дополнительное время Стерлинг заработал для англичан пенальти. отразил удар с точки, однако форвард «трех львов» был точен на добивании.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?