Хаманн о Стерлинге: «Откровенный нырок. Позорное решение»

Бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал пенальти, назначенный в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1 ДВ).
На 102-й минуте англичане получили право на пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади.
Главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый и, посоветовавшись с видеоассистентами, не стал менять решения.
«Это откровенный нырок. Позорное решение.
Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но ведь это смотрят дети», – сказал Хаманн в эфире RTE.