Хаманн о Стерлинге: «Откровенный нырок. Позорное решение»

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Бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал пенальти, назначенный в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1 ДВ).

На 102-й минуте англичане получили право на пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади.

Главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый и, посоветовавшись с видеоассистентами, не стал менять решения.

«Это откровенный нырок. Позорное решение.

Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но ведь это смотрят дети», – сказал Хаманн в эфире RTE.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

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