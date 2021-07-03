Хаманн о Стерлинге: «Откровенный нырок. Позорное решение»

Бывший хавбек и сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал пенальти, назначенный в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – (2:1 ДВ).

На 102-й минуте англичане получили право на пенальти после падения в штрафной площади.

Главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый и, посоветовавшись с видеоассистентами, не стал менять решения.

«Это откровенный нырок. Позорное решение.

Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но ведь это смотрят дети», – сказал Хаманн в эфире RTE.

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